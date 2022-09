Chelsea zet trainer Tuchel op straat na dramatische start seizoen

Het ontslag van de 49-jarige Duitser komt desondanks toch vrij onverwachts. In januari 2021 nam hij het roer over bij Chelsea, enkele maanden later veroverde hij meteen de Champions League. Vorig seizoen eindigden de Londenaren nog derde in de Premier League: geen schande als je alleen Manchester City en Liverpool voor je moet dulden.

Dit seizoen schoot Chelsea iets minder uit de startblokken: met slechts 10 punten uit zes wedstrijden staan The Blues momenteel op de zesde plek, en ook op de openingsspeeldag van de Champions League ging Chelsea dus verrassend ten onder tegen het bescheiden Dinamo Zagreb. In mei nam de Amerikaanse miljardair Todd Boehly Chelsea in handen, en hij vindt duidelijk dat het tijd is voor een frisse wind. „Nu de nieuwe eigenaars 100 dagen in functie zijn, geloven zij dat het moment gekomen is om deze verandering door te voeren”, klinkt het.

In een bericht op de clubwebsite bedankt de club zijn coach voor bewezen diensten en zegt dat hij ’altijd een plaats in de clubgeschiedenis zal hebben’ na het winnen van de Champions League, de Europese Supercup en het WK voor clubs.

RB Leipzig ontslaat coach Tedesco na verlies in Champions League

RB Leipzig heeft woensdag trainer Domenico Tedesco ontslagen. Dat gebeurde een dag nadat het Duitse team op eigen veld een pijnlijke 4-1-nederlaag had geleden tegen het Oekraïense Sjachtar Donetsk. De 36-jarige trainer, die met zijn team het afgelopen seizoen de Duitse beker won, kende al een slechte seizoensstart met slecht 5 punten uit evenzovele duels.

„We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor RB Leipzig en willen onze doelstellingen bereiken. Daarom zijn wij tot de conclusie gekomen dat wij een nieuwe impuls nodig hebben”, meldde algemeen directeur Oliver Mintzlaff in een verklaring. Hij sprak van een zware beslissing.

Voor Tedesco is er sprake van een déjà vu. Ook bij Schalke, zijn voorlaatste klus als trainer in Duitsland, werd hij in maart 2018 ontslagen na een nederlaag in de Champions League. Daarna werkte hij in Rusland bij Spartak Moskou om in december 2021 in dienst te treden bij Leipzig.

Een mogelijke opvolger is Marco Rose, die momenteel zonder club zit en eerder trainer was van Red Bull Salzburg, dat nauw verbonden is met de club uit Leipzig. Rose was het afgelopen seizoen trainer van Borussia Dortmund.