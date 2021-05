Live: NEC neemt de leiding in Breda

Volg hier NAC Breda - NEC Nijmegen op de voet middels uitgebreide statistieken.

NAC Breda begint de finale van de play-offs met dezelfde elf spelers als donderdag in de halve eindstrijd tegen FC Emmen. Lex Immers, die het doelpunt tegen Emmen maakte, krijgt voorin weer ondersteuning van Marouan Azarkan en Kaj de Rooij.

Ook NEC-trainer Rogier Meijer voert geen enkele wijziging door in vergelijking met de halve finale. Centrale verdediger Rens van Eijden draagt de aanvoerdersband. De 36-jarige middenvelder Edgar Barreto kwam van 2003 tot 2007 al voor NEC uit. De club speelde in die jaren in de Eredivisie.

NAC Breda eindigde dit seizoen als zevende in de Keuken Kampioen Divisie en hoopt na twee jaar terug te keren op het hoogste niveau. NEC bivakkeert al vier seizoenen op het tweede niveau van Nederland en hoopt ondanks een zevende plek in de reguliere competitie toch de stap om hoog te maken.

Feyenoord gaat Europa in

Feyenoord verzekerde zich eerder op de dag al van Europees voetbal. In een soms verhit duel versloeg het FC Utrecht met 2-0 door goals van Luis Sinesterra en Bryan Linssen. Daardoor plaatst het zich voor de voorronden van de Conference League. Het was de laatste wedstrijd van Dick Advocaat als trainer. Hij was bij vlagen geëmotioneerd tijdens zijn afscheid.