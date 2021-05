Statistieken: NEC keert terug op het hoogste niveau

Bekijk hier de uitgebreide statistieken.

De bezoekers hadden voor rust ook al de leiding genomen via Cas Odenthal. Na de pauze kwam NAC weer op gelijke hoogte via Sydney van Hooijdonk, maar via Jonathan Okita viel het kwartje toch de kant van de Nijmegenaren op. Hij besliste in de laatste minuut de wedstrijd.

Feyenoord gaat Europa in

Feyenoord verzekerde zich eerder op de dag al van Europees voetbal. In een soms verhit duel versloeg het FC Utrecht met 2-0 door goals van Luis Sinesterra en Bryan Linssen. Daardoor plaatst het zich voor de voorronden van de Conference League. Het was de laatste wedstrijd van Dick Advocaat als trainer. Hij was bij vlagen geëmotioneerd tijdens zijn afscheid.