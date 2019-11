Voormalig Ajacieden op weg naar uitgang bij Spurs

Eind dit seizoen is Alderweireld 31 jaar en Vertonghen 33 jaar oud. Beide verdedigers kunnen bij hun volgende contract misschien wel voor het laatst een financiële slag slaan. Zij hebben er dus alle belang bij om straks transfervrij op de markt te komen. Teammaat - en tevens ook voormalig - Ajax-speler Christian Eriksen is eveneens einde contract en is naar verluidt na zijn gemiste transfer naar Real Madrid niet geneigd bij te tekenen.

Vertonghen zei onlangs tegen Het Nieuwsblad dat hij ’nog wel een paar goede jaren in zich heeft’ en zich goed voelt bij de Spurs. Een belangrijk struikelblok in de onderhandelingen over een nieuwe verbintenis is echter de duur van zijn volgende contract. Tottenham geeft in principe geen langdurige contracten aan dertigplussers.

Enige uitzondering is de 30-jarige Moussa Sissoko, die onlangs bijtekende tot 2023. Tenzij Tottenham dus nog een zware inspanning levert, neemt het volgend jaar afscheid van de Begische internationals.