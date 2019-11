Van Bommel: ’Teleurstelling snel parkeren’

De geplaagde oefenmeester vervolgt: „Het moge duidelijk zijn dat we met een vervelend gevoel teruggekomen zijn uit Portugal. Het was een teleurstellende avond. We hebben het daar op bepalende momenten niet goed gedaan tegen een hele goede ploeg en het resultaat is er dan ook naar.”

Wat Van Bommel wel fijn vindt, is dat er snel dus weer een wedstrijd volgt: „Één van de kenmerken van een topsporter is het vermogen om een teleurstelling snel te verwerken. Zeker in het voetbal is er altijd snel weer een nieuwe wedstrijd. Wij moeten van onszelf eisen dat we zondag de rug rechten. En dat betekent drie punten halen, want dat is noodzaak.”

De oefenmeester weet heel goed dat zijn PSV er vorig seizoen niet wist te winnen (2-2). „Emmen haalt de punten over het algemeen in eigen huis. We hebben vorig jaar ervaren dat ze zich daar niet zomaar gewonnen geven. We zijn gewaarschuwd, wat dat betreft.”

Hij sluit af: „Onze spelers hebben de wedstrijd in Lissabon fysiek op een normale wijze verteerd. Links en rechts zijn er wat gebruikelijke klachtjes, maar ik verwacht ze morgen allemaal op het trainingsveld.”

