Italiaanse media loven Dumfries: ’Perfecte voorzet van Vliegende Hollander’

Voetbal

Henk de Jong na monsterverlies: ’Je krijgt Ajax gewoon op een verkeerd moment’

„Ik ben hartstikke teleurgesteld in het resultaat. Maar ik ga nu niet mijn jongens laten vallen als we een keer met 9-0 verliezen tegen een heel goed Ajax”, aldus trainer Henk de Jong van SC Cambuur voor sportzender ESPN na de monsternederlaag zaterdagavond in de Johan Cruyff Arena.