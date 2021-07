Max Verstappen verzekert zich in Oostenrijk opnieuw van pole position

Lando Norris start zondag verrassend vanaf P2, Sergio Pérez, de ploeggenoot van Verstappen bij Red Bull, legde beslag op P3. Het is de derde pole op rij voor Verstappen, die eerder op zaterdag ook de snelste tijd in de derde vrije training reed, voor Valtteri Bottas en Lewis Hamilton.

Ricciardop op het nippertje

In Q1 was ook de snelste tijd weer weggelegd voor Verstappen, die maar een enkele run nodig had om die op zijn naam te schrijven. Nicholas Latifi, Nikita Mazepin, Kimi Räikkönen en Mick Schumacher vielen in de eerste sessie af, net als Esteban Ocon. Daniel Ricciardo verzekerde zich op het nippertje van Q2.

Daarin kwam Verstappen net als ploeggenoot Pérez en de beide Mercedessen op mediumbanden naar buiten. En ook in deze sessie noteerde de Nederlander de snelste tijd: 1.03,027. Fernando Alonso, Antonio Giovinazzi, Charles Leclerc, Ricciardo en Carlos Sainz redden Q3 niet, maar dat deed George Russell wél. Waar hij vorige week nog op zeven duizendsten misgreep, kwalificeerde hij zich nu op zes duizendsten wel.

Verstappen leidt de dans in de strijd om het wereldkampioenschap. Na acht races (waarvan hij er vier won) staat de Nederlander bovenaan, met achttien punten voorsprong op eerste achtervolger Hamilton. Pérez staat derde met een flinke achterstand van 42 punten op Hamilton. De race begint zondag om 15.00 uur.

