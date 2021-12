Max Verstappen als held onthaald bij fabriek Red Bull: ’Dit is geweldig’

„Dit is geweldig”, stamelde Verstappen, nadat hij was uitgestapt en geknuffeld door teambaas Christian Horner en ontwerper Adrian Newey.

Het zijn drukke dagen voor Verstappen. Zondag na de race vierde de Limburger uitbundig feest, terwijl maandag alweer diverse mediaverplichtingen op het programma stonden.

Dinsdag trad hij aan op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi voor een bandentest. Vanuit Engeland vliegt Verstappen woensdag of donderdag door naar Parijs, waar hij tijdens het jaarlijkse FIA-gala de kampioensbokaal krijgt uitgereikt.

Mercedes

Mercedes heeft nog niet bekendgemaakt of het daadwerkelijk in beroep gaat tegen de wereldtitel van Verstappen. Zondag werd na de race wel die intentie uitgesproken, maar sindsdien heeft de Duitse renstal niets meer van zich laten horen. Donderdagavond verloopt de deadline.

Tijdens het FIA-gala wordt niet alleen Verstappen gehuldigd als wereldkampioen. Ook Lewis Hamilton en Valtteri Bottas zullen normaal gesproken in het zonnetje worden gezet, omdat zij met Mercedes de titel voor de constructeurs gewonnen.

De Nederlander Nyck de Vries is eveneens een van de feestvarkens, aangezien hij met Mercedes kampioen werd in de Formule E. Het is nog onduidelijk of het drietal in Duitse dienst aanwezig zal zijn in Parijs.

Mercedes kondigde al wel aan dat het haar bolides niet zou afstaan voor de jaarlijkse foto met alle winnende wagens in FIA-kampioenschappen.

