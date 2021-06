Sport Kort: Jakobsen bevestigt deelname aan Ronde van Spanje

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Golf: KLM dit jaar geen naamgever van Dutch Open

11.01 uur: Het golftoernooi KLM Open gaat dit jaar door onder de traditionele naam Dutch Open. De vliegmaatschappij heeft besloten een meer bescheiden rol op de achtergrond te spelen en niet als naamgever op te treden van het toernooi van de Europese Tour.

KLM doet een stap terug, maar blijft als business partner aan het toernooi verbonden, zegt Harm Kreulen, directeur KLM Nederland. "De rol van KLM is dit jaar aangepast en meer bescheiden vanwege de situatie waarin we ons bevinden." KLM kreeg door de vliegbeperkingen vanwege corona harde financiële klappen en moest ook personeel ontslaan.

Op de kalender van de Europese tour staat het Dutch Open gepland van 16 tot en met 19 september op de baan van Bernardus Golf in Cromvoirt. Het betreft de 101e editie van het internationale proftoernooi. Het prijzengeld bedraagt 1 miljoen euro. Vorig jaar kon het toernooi niet doorgaan vanwege de coronapandemie.

Wielrennen: Jakobsen bevestigt deelname aan Ronde van Spanje

10.59 uur: Fabio Jakobsen gaat dit jaar de Ronde van Spanje rijden. Dat maakte de wielrenner op Instagram bekend. Komende zondag staat de Nederlandse sprinter uit de Belgische ploeg Deceuninck - Quick-Step aan de start bij het NK op de weg.

Jakobsen maakte zijn deelname aan de Vuelta bekend bij een foto met een grote glimlach, waarop weer een volle mond tanden is te zien. Tien maanden geleden kwam de 24-jarige renner uit Heukelum ten val in de Ronde van Polen, nadat hij op hoge snelheid in de sprint klem was gereden door Dylan Groenewegen. Hij liep zware verwondingen op en raakte onder meer tien tanden kwijt. Op Instagram bedankte Jakobsen de medische en tandheelkundige specialisten die hem de afgelopen maanden hebben geholpen. „Jullie waren allemaal geweldig”, schrijft hij. „Het resultaat is verbluffend.”

De sprinter maakte in april zijn rentree in de Ronde van Turkije. Vervolgens reed hij ook in de Algarve en het Critérium du Dauphiné. Jakobsen kon zich in de sprintetappes nog niet mengen in de strijd om de overwinning. De Vuelta begint op 14 augustus in Burgos.

Basketbal: uitschakeling dreigt voor topclubs in play-offs NBA

07.52 uur: Utah Jazz en Philadelphia 76ers waren de beste ploegen uit de reguliere competitie van de NBA, maar nu dreigt uitschakeling voor beide clubs in de play-offs van de NBA. Zowel Utah als Philadelphia verloor het vijfde duel in de best-of-sevenserie en staat nu met 3-2 achter.

De ’Sixers’ gaven voor eigen publiek tegen Atlanta Hawks een voorsprong van maar liefst 26 punten uit handen. De Hawks wonnen vooral dankzij een sterk laatste kwart met 109-106 en hebben nog maar één zege nodig om de finale te bereiken van de play-offs in het oosten. Ze kunnen het vrijdag in eigen huis afmaken. Trae Young blonk met 39 punten weer uit bij de ploeg uit Atlanta, die in de reguliere competitie op de vijfde plaats was geëindigd. Philadelphia 76ers was de beste ploeg in het oosten met 49 overwinningen tegenover 23 nederlagen.

In het westen kon Utah Jazz na het reguliere seizoen pronken met de beste cijfers (52 zeges tegen 20 nederlagen). De ploeg uit Salt Lake City dreigt nu echter al te stranden in de tweede ronde van de play-offs. Het vijfde duel met Los Angeles Clippers, vierde geworden in de competitie, ging met 119-111 verloren. Paul George was met 37 punten en 16 rebounds de grote man bij de Clippers, die zich vrijdag in LA kunnen plaatsen voor de finale van de Western Conference. Phoenix Suns heeft dat al gedaan.