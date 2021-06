Sport Kort: Klap voor Tim Wellens

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Tim Wellens mist Belgisch kampioenschap en Tour de France

20.15 uur: Tim Wellens gaat niet van start op het Belgische kampioenschap aanstaande zondag en slaat ook de Tour de France over. De 30-jarige Belg van Lotto Soudal kampt met gezondheidsklachten en voelt zich niet in staat voldoende diep te gaan tijdens zware inspanningen.

„Momenteel reageert mijn lichaam niet zoals ik wil op de trainingsprikkels”, zegt Wellens. „Ik weet zelf nog niet wat de reden is. Iets is niet in orde en dat moet opgelost worden. Ik heb in samenspraak met de ploeg besloten om geen risico’s te nemen voor de rest van het seizoen.”

Volgens de teamarts van Lotto Soudal hebben de bloedanalyses geen afwijkingen laten zien. „Tim heeft ook negatief getest op Covid. Hij ondergaat nu een aantal noodzakelijke extra onderzoeken. We hopen snel meer duidelijkheid te krijgen.”

Wellens miste de uitgesteld Tour de France van vorig jaar ook al. De wielrenner kwam toen in een trainingsrit in de voorbereiding op ronde ten val en liep daarbij diepe vleeswonden op aan onder meer de schouder en de knie.

Murray kan zege op gras geen vervolg geven

19.52 uur: Tennisser Andy Murray heeft zijn overwinning op gras op het toernooi van Queens eerder deze week geen vervolg kunnen geven. De 34-jarige Schot verloor in de tweede ronde van het toernooi van Queen’s in Londen met 6-3 6-3 van de Italiaan Matteo Berrettini.

Murray had in de eerste ronde de Fransman Benoît Paire met 6-3 6-2 verslagen. Het was zijn eerste zege op gras in drie jaar tijd. Murray was in het enkelspel vijf keer de beste op Queen’s: in 2009, 2011, 2013, 2015 en 2016.

„Ik speelde niet goed”, zei de Schot die een dag geleden een wildcard kreeg voor Wimbledon. „Ik ben niet blij dat ik met twee keer 6-3 verlies van Berrettini. Ik wil het beter doen.”

Zverev ook snel klaar op grastoernooi Halle

19.14 uur: Na Daniil Medvedev en Roger Federer is ook Alexander Zverev vroegtijdig uitgeschakeld op het grastoernooi van Halle. De als derde geplaatste Zverev verloor in drie sets van de Fransman Ugo Humbert: 7-6 (4) 3-6 6-3.

Met de uitschakeling in Duitsland van de als eerste geplaatste Medvedev al in de eerste ronde, het afzeggen van Stefanos Tsitsipas en de nederlaag van Federer en Zverev in de tweede ronde is de als vierde geplaatste Andrei Roeblev de hoogstgeplaatste speler in het toernooi. De Rus won zijn partij in de tweede ronde woensdag wel.

Zverev, die in de halve finale van Roland Garros werd uitgeschakeld door Tsitspas, verloor tegen Humbert de eerste set in de tiebreak. Nadat hij de stand met de winst in de tweede set gelijk trok, brak Humbert de Duitser in de derde set op 2-1. Die ene break was voldoende voor de zege.

Hubert neemt het in de kwartfinale op tegen de Amerikaan Sebastian Korda. Die was in drie sets de Japanner Kei Nishikori de baas.

Wesley Koolhof en Jean-Julien Rojer werden in de tweede ronde uitgeschakeld door de Canadees Félix Auger-Aliassime en de Pool Hubert Hurkacz. Die wonnen in twee sets: 7-6 (5) 6-3.

Geen Tour voor Luxemburgse wielrenner Jungels

15.09 uur: De Luxemburgse wielrenner Bob Jungels heeft zich afgemeld voor de Tour de France. De 28-jarige Jungels, in 2018 winnaar van Luik-Bastenaken-Luik en elfde in het klassement van de Tour, heeft al wekenlang spierklachten. De Franse ploeg AG2R-Citroën had de Luxemburger in eerste instantie opgenomen in de selectie voor de Tour, maar gaat nu een vervanger zoeken.

„Het is een enorme teleurstelling dat ik mijn eerste Tour voor AG2R moet opgeven”, zegt Jungels, die de afgelopen jaren voor de Belgische ploeg Deceuninck - Quick-Step reed. De Luxemburger slaat ook de nationale kampioenschappen van dit weekeinde over en ontbreekt eveneens op de Olympische Spelen.

Onder anderen de Belgen Greg Van Avermaet en Oliver Naesen staan volgende week in Bretagne namens AG2R aan de start van de Tour de France.

Afvallers olympische marathon kiezen voor NK in Amsterdam

14.24 uur: Michel Butter, Björn Koreman en Frank Futselaar lopen op zondag 17 oktober de marathon van Amsterdam. Ze strijden dan ook om de Nederlandse titel. De organisatie meldt de deelname van de drie atleten, die de selectie voor de olympische marathon in Sapporo misten.

Butter (2.10.30), Koreman (2.11.07) en Futselaar (2.11.30) voldeden aan de limiet voor de Spelen, maar zagen een ticket aan hun neus voorbijgaan. De Atletiekunie heeft gekozen voor drie andere lopers, met betere tijden achter hun naam: Abdi Nageeye (2.06.17), Khalid Choukoud (2.09.55) en Bart van Nunen (2.10.16).

Butter kondigde vorig jaar september nog het einde van zijn hardloopcarrière aan, maar is inmiddels op dat besluit teruggekomen. Hoewel hij het hardlopen tegenwoordig combineert met mountainbiken, blijft hij vooralsnog wedstrijden lopen. De marathon van Amsterdam is bekend terrein voor de 35-jarige Castricummer, hij liep er in 2012 zijn beste marathon in 2.09.58. Koreman debuteert in Amsterdam, voor Futselaar wordt het zijn tweede deelname in de hoofdstad.

LeBron James: ’Reeks blessures te wijten aan zwaar speelschema’

12.28 uur: Topbasketballer LeBron James wijt de reeks blessures bij topspelers in de NBA aan het ingekorte speelschema. Het Amerikaanse basketbalseizoen begon op 22 december, slechts 71 dagen nadat zijn club Los Angeles Lakers de titel pakte vorig jaar. Dat was de kortste periode ooit tussen twee seizoenen.

Nadat sterspeler Kawhi Leonard van de Los Angeles Clippers uitviel in een wedstrijd tegen Utaz Jazz in de play-offs van de NBA, schreef James een aantal berichten op Twitter. „Ze wilden allemaal niet naar me luisteren over de start van het seizoen. Ik wist precies dat dit zou gaan gebeuren”, aldus de 36-jarige vedette van de Lakers.

Leonard is de achtste All Star die dit jaar minstens een wedstrijd in de play-offs moet missen vanwege een blessure. Volgens James is dat een record. Het gaat naast Leonard om Anthony Davis van de Lakers, James Harden en Kyrie Irving van Brooklyn Nets, Donovan Mitchell en Mike Conley van Utah Jazz, Jaylen Brown van Boston Celtics en Philadelphia 76’er Joel Embiid.

James miste tijdens de verloren serie van de Lakers in de eerste ronde tegen de Phoenix Suns geen partij, maar speelde tijdens het reguliere seizoen slechts een paar wedstrijden wegens een enkelblessure. Eerder deze maand liet hij weten een maand rust te nemen om die enkel de tijd te geven om te genezen.

James is er tijdens de Olympische Spelen ook niet bij. Hij wil zich concentreren op het promoten van de film ’Space Jam: A New Legacy’. Hij speelt daarin de hoofdrol.

KLM dit jaar geen naamgever van Dutch Open

11.01 uur: Het golftoernooi KLM Open gaat dit jaar door onder de traditionele naam Dutch Open. De vliegmaatschappij heeft besloten een meer bescheiden rol op de achtergrond te spelen en niet als naamgever op te treden van het toernooi van de Europese Tour.

KLM doet een stap terug, maar blijft als business partner aan het toernooi verbonden, zegt Harm Kreulen, directeur KLM Nederland. „De rol van KLM is dit jaar aangepast en meer bescheiden vanwege de situatie waarin we ons bevinden.” KLM kreeg door de vliegbeperkingen vanwege corona harde financiële klappen en moest ook personeel ontslaan.

Op de kalender van de Europese tour staat het Dutch Open gepland van 16 tot en met 19 september op de baan van Bernardus Golf in Cromvoirt. Het betreft de 101e editie van het internationale proftoernooi. Het prijzengeld bedraagt 1 miljoen euro. Vorig jaar kon het toernooi niet doorgaan vanwege de coronapandemie.

Jakobsen bevestigt deelname aan Ronde van Spanje

10.59 uur: Fabio Jakobsen gaat dit jaar de Ronde van Spanje rijden. Dat maakte de wielrenner op Instagram bekend. Komende zondag staat de Nederlandse sprinter uit de Belgische ploeg Deceuninck - Quick-Step aan de start bij het NK op de weg.

Jakobsen maakte zijn deelname aan de Vuelta bekend bij een foto met een grote glimlach, waarop weer een volle mond tanden is te zien. Tien maanden geleden kwam de 24-jarige renner uit Heukelum ten val in de Ronde van Polen, nadat hij op hoge snelheid in de sprint klem was gereden door Dylan Groenewegen. Hij liep zware verwondingen op en raakte onder meer tien tanden kwijt. Op Instagram bedankte Jakobsen de medische en tandheelkundige specialisten die hem de afgelopen maanden hebben geholpen. „Jullie waren allemaal geweldig”, schrijft hij. „Het resultaat is verbluffend.”

De sprinter maakte in april zijn rentree in de Ronde van Turkije. Vervolgens reed hij ook in de Algarve en het Critérium du Dauphiné. Jakobsen kon zich in de sprintetappes nog niet mengen in de strijd om de overwinning. De Vuelta begint op 14 augustus in Burgos.

Uitschakeling dreigt voor topclubs in play-offs NBA

07.52 uur: Utah Jazz en Philadelphia 76ers waren de beste ploegen uit de reguliere competitie van de NBA, maar nu dreigt uitschakeling voor beide clubs in de play-offs van de NBA. Zowel Utah als Philadelphia verloor het vijfde duel in de best-of-sevenserie en staat nu met 3-2 achter.

De ’Sixers’ gaven voor eigen publiek tegen Atlanta Hawks een voorsprong van maar liefst 26 punten uit handen. De Hawks wonnen vooral dankzij een sterk laatste kwart met 109-106 en hebben nog maar één zege nodig om de finale te bereiken van de play-offs in het oosten. Ze kunnen het vrijdag in eigen huis afmaken. Trae Young blonk met 39 punten weer uit bij de ploeg uit Atlanta, die in de reguliere competitie op de vijfde plaats was geëindigd. Philadelphia 76ers was de beste ploeg in het oosten met 49 overwinningen tegenover 23 nederlagen.

In het westen kon Utah Jazz na het reguliere seizoen pronken met de beste cijfers (52 zeges tegen 20 nederlagen). De ploeg uit Salt Lake City dreigt nu echter al te stranden in de tweede ronde van de play-offs. Het vijfde duel met Los Angeles Clippers, vierde geworden in de competitie, ging met 119-111 verloren. Paul George was met 37 punten en 16 rebounds de grote man bij de Clippers, die zich vrijdag in LA kunnen plaatsen voor de finale van de Western Conference. Phoenix Suns heeft dat al gedaan.