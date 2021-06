Sport Kort: uitschakeling dreigt voor topclubs in play-offs NBA

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Basketbal: uitschakeling dreigt voor topclubs in play-offs NBA

07.52 uur: Utah Jazz en Philadelphia 76ers waren de beste ploegen uit de reguliere competitie van de NBA, maar nu dreigt uitschakeling voor beide clubs in de play-offs van de NBA. Zowel Utah als Philadelphia verloor het vijfde duel in de best-of-sevenserie en staat nu met 3-2 achter.

De ’Sixers’ gaven voor eigen publiek tegen Atlanta Hawks een voorsprong van maar liefst 26 punten uit handen. De Hawks wonnen vooral dankzij een sterk laatste kwart met 109-106 en hebben nog maar één zege nodig om de finale te bereiken van de play-offs in het oosten. Ze kunnen het vrijdag in eigen huis afmaken. Trae Young blonk met 39 punten weer uit bij de ploeg uit Atlanta, die in de reguliere competitie op de vijfde plaats was geëindigd. Philadelphia 76ers was de beste ploeg in het oosten met 49 overwinningen tegenover 23 nederlagen.

In het westen kon Utah Jazz na het reguliere seizoen pronken met de beste cijfers (52 zeges tegen 20 nederlagen). De ploeg uit Salt Lake City dreigt nu echter al te stranden in de tweede ronde van de play-offs. Het vijfde duel met Los Angeles Clippers, vierde geworden in de competitie, ging met 119-111 verloren. Paul George was met 37 punten en 16 rebounds de grote man bij de Clippers, die zich vrijdag in LA kunnen plaatsen voor de finale van de Western Conference. Phoenix Suns heeft dat al gedaan.