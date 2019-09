Löw: ’Oranje was gewoon beter’

„Oranje was over de 90 minuten genomen gewoon de betere”, verklaarde de Duitse bondscoach. „Wij hebben terecht verloren. Weliswaar kwamen we snel op voorsprong, maar ik had geen moment het gevoel dat we de controle over de wedstrijd hadden.”

Bovendien vond hij zijn elftal niet slim genoeg. „Na de hervatting kwamen we onder druk te staan en via hoge ballen van achteruit probeerden we daar onderuit te komen. Dat was niet handig. Het overwicht van Nederland werd daardoor te groot en het was een kwestie van tijd voordat wij zouden bezwijken. Ik ben teleurgesteld. We hebben niet het niveau gehaald dat we behoren te halen in zo’n belangrijke wedstrijd.”

De spelers van Duitsland zochten de oorzaak van de nederlaag in Hamburg tegen Oranje bij zichzelf. „We hebben heel zwak gespeeld”, zei Niklas Süle, de verdediger. „Nederland was veel meer in balbezit dan wij, dat hadden we in een thuiswedstrijd nooit mogen toelaten.”

Een ramp was het niet, vervolgde Süle. „We hebben een paar goede wedstrijden achter de rug en hebben daarvoor veel waardering gekregen. Het kan gebeuren dat het een keer minder gaat. Daar moeten we van leren.”

Tot de 3-2 voor Oranje was er volgens Serge Gnabry niets aan de hand voor Duitsland. „Helaas geven we bij 2-2 veel te gemakkelijk een doelpunt weg. Daarom hebben we verloren. Het had nooit mogen gebeuren.”