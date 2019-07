Invaller bezorgt Ajax op valreep zege

In vergelijking met de eerste oefenwedstrijd tegen Istanbul Basaksehir (2-1 zege) had Ten Hag zijn startopstelling op twee posities aangepast. Op doel stond ditmaal Dominic Kotarski, terwijl Lasse Schöne tegen Watford de voorkeur kreeg boven Carel Eiting.

De jeugdige Sergino Dest behield zijn basisplaats op de linksbackpositie en lijkt op koers te liggen om in de strijd om de Johan Cruijff Schaal zijn officiële debuut in Ajax-1 te maken. De 18-jarige rechtsback uit Almere doet het in de oefenwedstrijden tot nu toe verdienstelijk als gelegenheidslinksback.

Ten Hag heeft aangegeven dat de kans groot is, dat de late instromers, onder wie Nicolas Tagliafico, die komende week terugkeren van vakantie, nog niet in actie komen in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV volgende week zaterdag. Dat Lisandro Martinez dan kan spelen, lijkt sowieso uitgesloten, omdat de landgenoot van Tagliafico nog altijd op de weg terug is van een hamstringblessure en tot nu toe nog niet volledig heeft meegetraind. Bovendien lijkt Ten Hag in Kik Pierie vooralsnog geen linksback te zien. De van Heerenveen overgekomen speler wordt steeds als linker centrale verdediger gebruikt.

Promes mist goede kans

Watford leverde meer tegenstand dan Istanbul Basaksehir, maar opnieuw was Ajax de bovenliggende partij. Quincy Promes miste de grootste kans voor de Amsterdammers, waarbij Perr Schuurs zich centraal achterin als partner van Daley Blind positief onderscheidde. Ajax kwam vlak voor rust op achterstand. Dest maakte ongelukkig hands en de bal ging op de stip. De penalty werd benut door Andre Gray. In de tweede helft wisselde Ten Hag zijn elftal op negen posities. Alleen doelman Kotarski en linksback Dest maakten de negentig minuten vol.

Ajax werd steeds sterker en kwam langszij via Van de Beek. Invaller Jurgen Ekkelenkamp had vervolgens nog de winnende treffer op de schoen, maar hij stuitte in een één-tegen-éénsituatie op Watford-doelman Pontus Dahlberg. Rechtsback Jurriën Timberg tekende voor een van de betere invalbeurten bij Ajax en onderscheidde zich met enkele fraaie aanvallende acties. Het slotakkoord leek voor Dest, die met een fraai gekruld nog bijna de winnende treffer op de schoen had. Die winnende goal kwam er alsnog en kwam op naam van de jeugdige invaller Jurriën Timber, die hoog boven zijn tegenstander uittorende en vlak voor tijd de 2-1 binnenkopte. Een mooi moment voor de jeugdinternational uit de Utrechtse Bokkenbuurt.

Ajax reist vrijdag terug naar Amsterdam, waar maandag in het Olympisch Stadion tegen Panathinaikos de laatste oefenwedstrijd voor de strijd om de Johan Cruijff Schaal wordt gespeeld.

Ajax: Kotarski; Veltman (63. J. Timber), Schuurs (63. Pierie), Blind (45. Magallan), Dest; Schöne (45. Eiting), Marin (45. Ekkelenkamp), Van de Beek (63. Gravenberch); Tadic (63. Lang), Dolberg (63. Huntelaar), Promes (63. Labyad).