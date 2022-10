Bondscoach Jonker gaat leermeester Van Gaal achterna

Voetbal

Paspoort van Iraanse voetballegende Ali Daei ingenomen

Het paspoort van de Iraanse legendarische ex-voetballer Ali Daei is in beslag genomen nadat de intussen 53-jarige spits kritiek had geuit op het regime van geweld en repressie in zijn land sinds medio vorige maand, zo maakten plaatselijke media maandag bekend.