Michael van Gerwen begint indrukwekkend in Duitsland

Door onze Telesportredactie

Michael van Gerwen in actie. Ⓒ PDC

Michael van Gerwen heeft zich in München geplaatst voor de achtste finales van de German Darts Grand Prix. De bijna 33-jarige Nederlander kreeg in een spannende clash Chris Dobey eronder: 6-5 in legs.