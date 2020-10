Memphis Depay: ’Laten we positief blijven’

Bovendien waren er ook wel pluspunten. „In bepaalde fases liep het wel wat beter. Het is ook belangrijk dat jongens hebben kunnen debuteren en ervaring op hebben gedaan. Maar het is natuurlijk lastig dat veel spelers ontbreken die er normaal wel bij zijn. Maar zondag spelen we weer, tegen Bosnië. Dan gaat het beter”, aldus Depay tegenover de NOS.

„Van mijn kant had het ook wel wat beter gekund”, bekende Depay. „In de slotfase schiet ik nog op de lat, maar die bal had er wel in gemogen. Ik kijk daarom toch een beetje met een teleurgesteld gevoel terug.”

"Zondag moeten we er staan"

Aanvoerder Virgil van Dijk zag ook genoeg positieve punten. „Het was voor heel veel jongens goed om een interland te spelen, om te werken in de intensiteit van Oranje. We hadden ook twee debutanten, dat is goed nieuws”, zei Van Dijk. „Iedereen is goed uit de wedstrijd gekomen, zonder blessures denk ik.”

Van Dijk speelde net als Stefan de Vrij, zijn kompaan centraal achterin, alleen de eerste helft. Bondscoach Frank de Boer gaf bij zijn debuut heel wat spelers een kans zich te laten zien, onder wie de debutanten Owen Wijndal en Teun Koopmeiners.

„We speelden in een formatie waarin we nog niet heel vaak hebben gespeeld”, herhaalde van Van Dijk de woorden van Depay. „Al wil ik niet zeggen dat dit een excuus is. We wilden winnen, laat ik dat voorop stellen. We hebben dat helemaal tot aan het einde toe geprobeerd. Het was in de slotfase alles of niets. We hebben kansen gehad, maar helaas wel verloren. Zondag moeten we er staan. Daar gaan we de komende paar dagen heel hard aan werken.”

Teun Koopmeiners voelde voorafgaand aan zijn Oranje-debuut wel wat spanning in zijn lichaam, maar de middenvelder van AZ was dat gevoel al snel kwijt. „Ik ben iemand die graag de ballen opeist, het maakt voor mij niet uit of dat bij AZ is of hier”, zei Koopmeiners. „Ik probeer altijd mijn ’ding’ te doen.”

De 22-jarige Noord-Hollander maakte wat foutjes, maar stond na rust met enkele goede passes ook aan de basis van een paar gevaarlijke momenten van Oranje. „Vooraf voelde ik wel wat spanning. Maar als je eenmaal bezig bent, dan loop je dat eruit. Dan moet je je eigenlijk juist inhouden, dat je niet te graag wil en gaat forceren en gekke dingen doen. Maar ik weet wat ik kan”, aldus Koopmeiners. „De nederlaag zorgt voor een zure nasmaak. Je wil iedere wedstrijd winnen, of het nou je debuut is of niet, een oefenwedstrijd of een duel uit de Nations League. Het was ook wel onnodig.”