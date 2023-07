UEFA sluit Juventus uit van Europees voetbal door fraude

In het afgelopen seizoen werd Juventus in eigen land al gestraft met 10 punten aftrek en een geldboete vanwege de fraude, vooral door onrechtmatigheden bij transfers. De UEFA legde Juventus nog eens een boete op van 20 miljoen euro, waarvan de helft voorwaardelijk.

Voorzitter Gianluca Ferrero van Juventus zei de beslissing van de UEFA te accepteren. Hij voegde daaraan toe dat dit geen schuldbekentenis is. „We betreuren de beslissing, maar zien af van ons recht in beroep te gaan. We willen deze periode nu afsluiten. Maar we zijn het niet eens met de wijze waarop de UEFA onze handelswijze heeft geïnterpreteerd.”

Juventus zei dat bij een eventuele beroepsprocedure ook deelname aan de Champions League in het seizoen 2024-2025 in het geding zou kunnen komen. „En dat willen we uiteraard voorkomen. Daarom richten we ons nu op de komende competitie in eigen land.”

