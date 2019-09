Kuyt ziet bijzondere ontwikkeling bij Feyenoord

„Voor Feyenoord wordt het een mooi moment om te zien waar we nu staan”, zegt de oud-international dinsdag in zijn column in Telesport. „Het elftal begint vorm te krijgen en ik denk dat Feyenoord nog meer stappen gaat maken. Ik vond het prachtig om te zien hoe we de eerste helft tegen ADO Den Haag speelden, nota bene zonder Steven Berghuis die zo belangrijk is voor het team. Feyenoord is tot zondag ook zonder Nicolai Jørgensen en Jens Toornstra geweest. Die komen er nu bij.”

De jeugdtrainer vervolgt: „Tegelijkertijd vind ik het heel bijzonder dat zes jongens die vorig seizoen nog bij mij in het hoogste jeugdteam zaten nu al hun debuut in de Eredivisie hebben gemaakt. Naast Kökcü zijn dat Naoufal Bannis, Marouan Azarkan, Lutsharel Geertruida en Crysencio Summerville, die als huurling bij ADO inviel. Sommigen hebben uitzicht op een basisplaats, zoals Kökcü, anderen moeten nog even wachten. Al die jongens zou ik de mentaliteit van Rangers-trainer Steven Gerrard willen meegeven. Als je kan opbrengen wat hij kon, staat niets een mooie toekomst nog in de weg.”

Lees de volledige column van Dirk Kuyt in de premiumeditie van De Telegraaf/Telesport van dinsdag 17 september of in de link hieronder.