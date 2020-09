Wel uitzondering voor beachvolleybal, niet voor topatleten

Daarmee kan King of the Court, een beachvolleybaltoernooi dat van 9 tot en met 12 september op het Jaarbeursplein wordt gehouden gewoon doorgang vinden.

Directeur Wilco Nijland van Sportworx die King of the Court organiseert is opgelucht. ,,Ik ben vanochtend door het ministerie van VWS gebeld dat spelers uit Europa, ook die uit oranje gebieden, gewoon naar Nederland kunnen reizen zonder quarantainemaatregelen. Meer dan vijftig procent van de spelers die meedoen komen uit die oranje gebieden.”

Nijland zat de laatste dagen enorm in zijn rats, omdat in tegenstelling tot de KNVB zijn toernooi geen groen licht kreeg. ,,We moeten nog wachten op een besluit van de Ministerraad over spelers uit bijvoorbeeld Brazilië en Amerika. Daarover komt vrijdag uitsluitsel. Maar hoe dan ook is dit positief nieuws. Onze protocollen zijn ook hartstikke goed.”

Nadine Visser in actie. Ⓒ HH/ANP

Papendal

De Atletiekunie staat er anders in. Topatleten die op Papendal trainen zijn na wedstrijden in oranje gebieden vooralsnog de eerste tien dagen niet welkom op het sportcentrum, zo heeft de bond meegedeeld.

Naast het advies van tien dagen thuisquarantaine betekent dit voor veel Nederlandse topatleten als Joris van Gool, Nadine Visser en Anouk Vetter een streep door hun wedstrijden in oranje gebieden zoals Marseille en de Diamond League in Brussel van aankomende vrijdag. Zij zijn inmiddels van de deelnemerslijsten gehaald.

„We doen inderdaad geen wedstrijden in Oranje gebieden waar quarantaine voor geldt”, beaamt Bart Bennema, coach van Visser, Van Gool en onder andere ook Dafne Schippers en Churandy Martina.

Atleten die niet op Papendal trainen zoals Sifan Hassan starten wel in Brussel. Tweevoudig wereldkampioene Hassan doet daar een poging het werelduurrecord op de baan te verbreken.