WK darts: Meulenkamp geeft jojo-partij tegen Dobey uit handen

Meulenkamp, de nummer 51 van de wereld, kwam in Alexandra Palace op een 2-0 achterstand tegen Dobey, de Engelse mondiale nummer 22. Daarna waren de rollen helemaal omgedraaid en wist Meulenkamp terug te komen tot 2-2.

In de derde set pakte Meulenkamp nog de eerste twee legs. Daarna was het de beurt aan Dobey die het hoofd koel hield en terugkwam. De volgende vier legs wist de Engelsman allemaal naar zich toe te trekken. Meulenkamp had bij een 2-1 voorsprong nog de kans om de partij uit te gooien, maar hij miste twee matchdarts.

Vorig jaar was de tweede ronde op het WK ook het eindpunt voor Meulenkamp. Toen versperde Michael Smith hem de weg.

„Het is niet anders”, berustte Meulenkamp snel na zijn verliespartij. „Ik denk dat hij (Dobey, red.) zich heel cool heeft gehouden. Ik domineerde de wedstrijd op een gegeven moment helemaal. Ik help hem nog even met matchdarts. Het was redelijk in balans. Helaas kon ik wedstrijd niet uitgooien”, aldus Meulenkamp tegenover RTL7.

