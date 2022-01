Everton-fans bekogelen Villa-spelers: ’Het was bizar’

Emiliano Buendia knikte in de blessuretijd van de eerste helft de enige treffer van de wedstrijd binnen. Tijdens het vieren bij de hoekvlag gooiden enkele fans met voorwerpen richting de spelers, waaronder de tot voor kort Everton-speler Digne. Hij en zijn ploeggenoot Matty Cash werden geraakt door onder meer een plastic flesje.

Beide spelers konden de wedstrijd wel gewoon hervatten, maar Cash kwam na afloop van de 0-1 zege terug op het incident. „Het was bizar, ineens werd ik op mijn hoofd geraakt. Het was geen fijne ervaring, maar gelukkig hebben we de drie punten binnen. Die zitten in onze tas.”

Het is niet het eerste incident dit seizoen waarbij supporters spelers raken met voorwerpen. Vorige week nog werd in Spanje de bekerwedstrijd Real Betis tegen Sevilla FC gestaakt, nadat Sevilla-speler Joan Jordan geraakt werd met een staaf.