Sport Kort: Teleurstelling voor De Bakker

21.08 uur : Het Dutch Open, teruggekeerd op de tenniskalender, is voor Thiemo de Bakker beperkt gebleven tot één wedstrijd. De als 14e geplaatste De Bakker, die in de eerste ronde een bye had, moest in de tweede ronde buigen voor de Duitser Jan Choinski. Het werd 6-2 5-7 6-2.

18.26 uur : Paris Saint-Germain heeft zich versterkt met centrale verdediger Abdou Diallo. De 23-jarige Fransman komt over van Borussia Dortmund. Hij ondertekent een contract voor vijf jaar bij de Franse kampioen. Met de transfer is naar verluidt een bedrag gemoeid van 34 miljoen euro.

18.17 uur: Eindhoven huisvest over een jaar een olympisch kwalificatietoernooi (OKT) beachvolleybal. Voor zowel de mannen als de vrouwen uit Europa is het evenement in de Brabantse stad de laatste kans om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen van Tokio. Het continentale kwalificatietoernooi is van 22 tot en met 28 juni op een nog nader te bepalen locatie in Eindhoven, de Spelen beginnen een maand later.

18.16 uur : Twee Russische amateurboksers zijn ondanks een dopingschorsing toch in actie gekomen. Persbureau Reuters ontdekte dat Islam Dasjajev en Alena Tokartsjoek bij nationale toernooien illegaal bokspartijen hebben afgewerkt. Dasjajev werd in 2017 voor vier jaar geschorst, maar in augustus 2018 bokste hij een duel in Anapa. Tokartsjoek werd in november 2017 voor twee jaar verbannen. Zij verscheen niettemin een paar maanden toch weer in de ring tijdens de bokskampioenschappen van Moskou.

17.22 uur : FC Barcelona heeft de optie gelicht om Marc Cucurella voor 4 miljoen euro terug te halen. De Catalanen leenden Cucurella vorig seizoen uit aan Eibar, dat vervolgens gebruik maakte van een clausule om hem voor 2 miljoen euro over te nemen.

17.18 uur : Wielrenner Marco Minnaard is bezig aan zijn laatste maanden in het profpeloton. De 30-jarige Zeeuw stopt na dit seizoen. „Na zes prachtige jaren als profwielrenner bij Wanty - Groupe Gobert is het voor mij tijd geworden om mijn andere ambities waar te gaan maken”, zegt Minnaard, die twee keer de Tour de France reed. „Het is altijd mijn doel geweest om het familiebedrijf van mijn ouders voort te zetten en dat zal ik vanaf volgend jaar proberen te doen.”

17.15 uur: De Italiaanse voetbalclub Atalanta heeft Roeslan Malinovski overgenomen van Racing Genk. De international van Oekraïne was afgelopen seizoen een van de smaakmakers in het elftal dat de Belgische titel veroverde. Malinovski (26) maakte dertien doelpunten in de nationale competitie en drie in de Europa League. Hij leverde ook nog eens zestien assists.

15.53 uur : De Nederlandse turners weten bij de WK in Stuttgart na hun optreden in de kwalificatie direct waar ze aan toe zijn. De ploeg van bondscoach Bram van Bokhoven komt op maandag 7 oktober pas in de achtste en laatste subdivisie in actie, te beginnen op het onderdeel vloer, zo bleek uit de loting die dinsdag werd verricht. De turners weten dan dus meteen of hun scores genoeg zijn voor finaleplaatsen.

14.19 uur : Thomas Bruns sluit toch weer aan bij Vitesse. De 27-jarige middenvelder maakte de afgelopen weken geen deel uit van de selectie van trainer Leonid Sloetski, omdat hij mocht uitkijken naar een andere club. Bruns sloeg daarom ook het trainingskamp van de Arnhemmers in Polen over.

13.27 uur : De Nederlandse waterpolosters hebben het weer moeten afleggen tegen de Verenigde Staten. Op het WK in Gwangju verloor Oranje de tweede groepswedstrijd met 12-9 (3-2 1-2 4-3 4-2) van de regerend olympisch en wereldkampioen.

13.26 uur : Arantxa Rus heeft in de eerste ronde van het WTA-toernooi in Boekarest niet voor een verrassing kunnen zorgen. De nummer 128 van de wereld moest op het Roemeense gravel buigen voor de als derde geplaatste Veronika Koedermetova: 2-6 4-6. De 22-jarige Russin staat op de wereldranglijst op de 56e plaats.

12.40 uur Manchester City gaat zonder Philippe Sandler naar Azië voor een serie oefenwedstrijden. De 22-jarige verdediger uit Amsterdam staat op het punt om verhuurd te worden aan Anderlecht. Sandler wordt bij de Belgische recordkampioen herenigd met Vincent Kompany, onder wiens hoede hij afgelopen jaar ervaring opdeed bij City.

09.00 uur De zesde editie van La Course, de vrouwenwedstrijd in de Tour de France, belooft spektakel met de drie beste wielrensters van Nederland aan de start. Annemiek van Vleuten, Anna van der Breggen en Marianne Vos staan op de startlijst van de wedstrijd over 121 kilometer komende vrijdag in Pau.

07.28 uur Zwemmer Ferry Weertman is er niet in geslaagd zijn wereldtitel op de 10 kilometer in het open water te prolongeren. De 27-jarige olympisch- en wereldkampioen finishte op de WK in Zuid-Korea als zevende. De titel ging naar de Duitser Florian Wellbrock die Marc-Antoine Olivier klopte. Het brons was voor de Duitser Rob Muffels.