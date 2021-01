Kiki Bertens schrapt Australian Open definitief

„Mijn revalidatie gaat erg goed, maar ik heb toch de moeilijke beslissing moeten nemen om de reis naar Australië dit jaar over te slaan. Het komt te snel en het risico is te groot. Dus blijf ik werken aan een sterke comeback, hopelijk in maart”, aldus Bertens op Instagram.

De Australian Open is vanwege de coronaperikelen met drie weken uitgesteld en staat nu van 8 tot 21 februari op het programma. Ook die termijn is voor Bertens nog niet haalbaar.