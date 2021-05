Wielrennen: Evenepoel maakt in Giro rentree in wielerpeloton

10.30 uur: De Belgische wielrenner Remco Evenepoel maakt inderdaad als verwacht in de komende Ronde van Italië zijn rentree in het wielerpeloton. Zijn ploeg Deceuninck - Quick-Step heeft het 21-jarige toptalent opgenomen in de ploeg voor de Giro, die op 8 mei begint met een korte tijdrit in Turijn.

Evenepoel is volledig hersteld van de verwondingen die hij opliep door zijn zware val in de Ronde van Lombardije vorig jaar augustus. Bij die crash, waarin hij in een afdaling over een muurtje het ravijn in viel, liep hij onder meer een bekkenbreuk en een kneuzing aan zijn rechterlong op. Voorafgaand aan de Italiaanse klassieker had de Belg alle vier de etappekoersen die hij in 2020 reed op zijn naam geschreven.

De Portugees João Almeida is op voorhand de kopman van de ploeg van Patrick Lefevere. Almeida reed vorig jaar vijftien dagen in de roze trui en eindigde als vierde.

Schoonspringen: Jansen niet naar halve finales op 3 meterplank

10.27 uur: Schoonspringster Inge Jansen heeft zich bij wedstrijden in Tokio niet geplaatst voor de halve finales op de 3 meterplank. Ze eindigde in de kwalificatie slechts als 24e. De nummers 1 tot en met 18 mogen aan de halve eindstrijd deelnemen.

Jansen slaagde er zaterdag niet in om zich met Celine van Duijn als synchroonduo voor de Olympische Spelen in Tokio te plaatsen. Ze eindigden als tiende en alleen voor de vier beste duo's lag een ticket voor de Spelen klaar.

Jansen kwalificeerde zich eerder al individueel op de 3 meterplank voor de Spelen. Van Duijn is over een kleine drie maanden in Tokio actief op de 10 metertoren.

Tennis: Maximaal 5000 fans welkom bij finales op Roland Garros

08.30 uur: Bij de eerste wedstrijden van de open Franse tenniskampioenschappen op Roland Garros zijn maximaal 1000 toeschouwers per baan welkom. Die capaciteit wordt vanaf de kwartfinales opgeschroefd naar maximaal 5000 fans per baan. Dat heeft de Franse minister van Sport Jean-Michel Blanquer laten weten.

Het belangrijkste graveltoernooi van het jaar is met een week uitgesteld en wordt nu gehouden van 30 mei tot en met 13 juni. Met de verschuiving wilde de organisatie van Roland Garros profiteren van versoepelingen van de coronamaatregelen medio mei in Frankrijk. De kwalificaties van het toernooi beginnen op 24 mei.

De Franse minister van Sport verklaarde dat tot de kwartfinale maximaal een derde van de capaciteit van de tribunes langs de banen mag worden benut. Vanaf de kwartfinales mag maximaal 65 procent van het aantal zitplaatsen bezet zijn.

Autosport: Van Kalmthout negende in Texas

07.25 uur: Autocoureur Rinus van Kalmthout is als negende geëindigd in de vierde race van het nieuwe seizoen in de IndyCar Series. De 20-jarige Nederlander werd op het circuit van Fort Worth in Texas bestraft omdat hij verkeerd de pitstraat uitkwam, maar kwam terug vanuit een zestiende positie.

'VeeKay', zoals zijn racenaam in de Verenigde Staten luidt, is in zijn Chevrolet in drie van de vier races in de top 10 geëindigd. Hij staat elfde in het algemeen klassement. De Mexicaan Pato O'Ward kwam als eerste over de finish. Scott Dixon uit Nieuw-Zeeland behoudt de leiding in het algemeen klassement.

'VeeKay' begon zijn eerste seizoen in de IndyCar Series vorig jaar met twee crashes, maar hij herstelde zich knap met onder meer een vijfde, vierde en derde plaats in races en één poleposition. Hij baarde ook opzien met de vierde startplaats in de Indy 500. De Noord-Hollander belandde in het eindklassement van de IndyCar op de veertiende plaats. Daarmee was Van Kalmthout de beste 'rookie' (debutant) van het jaar.

Basketbal: Antetokounmpo leidt Bucks naar zege op Nets

07.07 uur: Giannis Antetokounmpo heeft Milwaukee Bucks naar een zege op Brooklyn Nets in de NBA geleid. De Griekse basketballer droeg met maar liefst 49 punten bij aan de winst (117-114).

Antetokounmpo miste vrijdag nog het duel met Chicago Bulls vanwege een enkelblessure. De forward leverde zijn beste prestatie sinds 25 november 2019, toen hij 50 punten maakte tijdens een wedstrijd tegen Utah Jazz.

Kevin Durant, de sterspeler van de Nets, bleef steken op 42 punten. Hij miste in de slotfase een cruciale driepunter. Brooklyn Nets blijft de nummer 2 van de Eastern Conference. Milwaukee Bucks blijft derde. Beide ploegen zijn al zeker van deelname aan de play-offs.