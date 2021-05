Rinus van Kalmthout eindigt als negende in Texas

Autosport: Van Kalmthout negende in Texas

07.25 uur: Autocoureur Rinus van Kalmthout is als negende geëindigd in de vierde race van het nieuwe seizoen in de IndyCar Series. De 20-jarige Nederlander werd op het circuit van Fort Worth in Texas bestraft omdat hij verkeerd de pitstraat uitkwam, maar kwam terug vanuit een zestiende positie.

'VeeKay', zoals zijn racenaam in de Verenigde Staten luidt, is in zijn Chevrolet in drie van de vier races in de top 10 geëindigd. Hij staat elfde in het algemeen klassement. De Mexicaan Pato O'Ward kwam als eerste over de finish. Scott Dixon uit Nieuw-Zeeland behoudt de leiding in het algemeen klassement.

'VeeKay' begon zijn eerste seizoen in de IndyCar Series vorig jaar met twee crashes, maar hij herstelde zich knap met onder meer een vijfde, vierde en derde plaats in races en één poleposition. Hij baarde ook opzien met de vierde startplaats in de Indy 500. De Noord-Hollander belandde in het eindklassement van de IndyCar op de veertiende plaats. Daarmee was Van Kalmthout de beste 'rookie' (debutant) van het jaar.

Basketbal: Antetokounmpo leidt Bucks naar zege op Nets

07.07 uur: Giannis Antetokounmpo heeft Milwaukee Bucks naar een zege op Brooklyn Nets in de NBA geleid. De Griekse basketballer droeg met maar liefst 49 punten bij aan de winst (117-114).

Antetokounmpo miste vrijdag nog het duel met Chicago Bulls vanwege een enkelblessure. De forward leverde zijn beste prestatie sinds 25 november 2019, toen hij 50 punten maakte tijdens een wedstrijd tegen Utah Jazz.

Kevin Durant, de sterspeler van de Nets, bleef steken op 42 punten. Hij miste in de slotfase een cruciale driepunter. Brooklyn Nets blijft de nummer 2 van de Eastern Conference. Milwaukee Bucks blijft derde. Beide ploegen zijn al zeker van deelname aan de play-offs.