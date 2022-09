UEFA weert Rusland ook van EK voetbal in 2024

Het internationale sporttribunaal CAS wees in juli het beroep van RFS en vier Russische clubs tegen het besluit van de UEFA af. Wereldvoetbalbond FIFA had het Russische nationale team ook uitgesloten van internationale competities, waaronder de play-offs voor het WK, waar het team na de tweede plaats in de groepsfase aan zou meedoen.

De loting voor het EK van 2024, dat plaatsvindt in Duitsland, is op 9 oktober in Frankfurt.