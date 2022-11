Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Omstreden Russische voorzitter mondiale schietbond weggestemd

14.43 uur: De omstreden Russische oligarch Vladimir Lisin is op het congres van de internationale schietfederatie ISSF in Egypte weggestemd als voorzitter. Hij verloor in de verkiezing van zijn Italiaanse tegenstrever Luciano Rossi.

Lisin weigerde tijdens zijn zittingsperiode vrijwillig op te stappen, ondanks de oproep van veel landen aan hem om terug te treden vanwege de inval van Rusland in Oekraïne. De miljardair kwam verder in de verdrukking door beschuldigingen dat zijn bedrijf staal zou leveren aan het Russische leger.

Bij de stemming over het voorzitterschap won Rossi met 135 tegen 127 stemmen. Door het vertrek van Lisin is er nu geen enkele internationale bond van een olympische sport die wordt geleid door een Rus. Alleen de internationale boksbond IBA heeft met Oemar Kremlev nog een Russische voorzitter, maar die bond wordt niet erkend door het Internationaal Olympisch Comité.

Verdasco (39) aanvaardt dopingschorsing van twee maanden

13.46 uur: De Spaanse tennisser Fernando Verdasco heeft een dopingschorsing van twee maanden aanvaard. De 39-jarige voormalig nummer 7 van de wereld krijgt de straf omdat hij in februari van dit jaar tijdens een challenger in Rio de Janeiro positief testte op een verboden middel tegen ADHD. Zijn schorsing loopt af op 8 januari.

Verdasco had een schorsing van twee jaar kunnen krijgen, maar hij voerde met succes aan dat hij een medische vrijstelling heeft om het medicijn tegen ADHD te gebruiken. De Spanjaard was echter vergeten het verlopen attest te verlengen.

Het internationale integriteitsbureau ITIA, dat namens de mondiale tennisbond ITF dopingzaken behandelt, gaf in zijn vonnis aan dat Verdasco niet opzettelijk de overtreding had begaan of nalatig was geweest. Om die reden verminderde de instantie de schorsing van twee jaar na twee maanden.

Verdasco won zeven toernooien in zijn carrière. Hij is inmiddels afgezakt naar de 125e plaats op de wereldranglijst.

Doncic leidt basketballers Mavericks langs kampioen Warriors

07:50 uur De basketballers van Dallas Mavericks hebben na vier nederlagen eindelijk weer eens gewonnen in de NBA. De ploeg rekende in eigen huis af met regerend kampioen Golden State Warriors: 116-113.

Luka Doncic was de grote man bij de Mavericks; hij was goed voor 41 punten, 12 rebounds en 12 assists. Doncic troefde topschutter Stephen Curry van de Warriors af, die 32 punten noteerde.

New York Knicks won ruim van Detroit Pistons met 140-110. Julius Randle was topscorer bij de Knicks met 36 punten.