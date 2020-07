Definitief: PSV verhuurt Derrick Luckassen aan Anderlecht

PSV verhuurt Derrick Luckassen opnieuw voor een jaar aan Anderlecht. De 25-jarige verdediger verlengde wel zijn contract in Eindhoven met een jaar, tot de zomer van 2023. Hij speelde afgelopen seizoen al op huurbasis bij de Belgische voetbalclub.

PSV nam Luckassen in 2017 over van AZ. Hij had in zijn eerste seizoen een aandeel in het behalen van de landstitel, al was de verdediger niet altijd zeker van een basisplaats. In 22 wedstrijden voor PSV maakte Luckassen één doelpunt. Hij verhuisde in het seizoen 2018-2019 op huurbasis naar de Duitse club Hertha BSC, maar in de Bundesliga speelde de Amsterdammer slechts vier wedstrijden. Bij Anderlecht kwam Luckassen als huurling in het voortijdig afgebroken seizoen tot achttien competitieduels.

De nieuwe PSV-trainer Roger Schmidt vindt het goed dat de verdediger ook komend seizoen in Brussel speelt. PSV begint maandag aan de voorbereiding op het nieuwe voetbaljaar.