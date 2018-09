Depay: 'Dat was een foute insteek'

De aanvaller van Olympique Lyon en Oranje trainer minder op kracht en meer op souplesse. "Ik was heel fit, maar eigenlijk een beetje te", aldus de 24-jarige oud-PSV'er.

"Aan het begin van het seizoen was ik elke ochtend om zeven uur in de gym. Dan was er nog niet eens iemand op de club. Dat heb ik zo’n maand of anderhalf gedaan. Ik dacht: ’dit gaat mijn seizoen worden als ik harder train en werk dan iedereen’. Maar dat was een heel foute insteek. Ik was mezelf aan het overtrainen."

En dus gooide Depay het roer om. "Daarna heb ik het meer losgelaten. Ik moet veel meer ontspannen zijn. Kijk, hoe ik eruit zie. Ik ben al sterk van mezelf. Mijn lichaam is voor voetbal gemaakt en daarom doe ik nu al een paar maanden geen gewichten meer."