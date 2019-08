’Degradatie’ was schok voor Gasly

,,Helmut belde me om 8.42 uur”, aldus Gasly in aanloop naar de Grand Prix van België, waar Alex Albon juist van Toro Rosso is gepromoveerd naar Red Bull Racing naast Max Verstappen.

,,Het was toch wel een schok voor me en ik was teleurgesteld. Dit was niet wat mij was verteld voor en na de laatste Grand Prix in Hongarije. Ik dacht dat het allemaal wel helder was. Ik kan de beslissing niet meer veranderen en zal me nu focussen op de negen resterende races met Toro Rosso.”

Gasly werd na de race in Duitsland nog openlijk gesteund door Marko, die verkondigde dat de Franse coureur het seizoen sowieso zou afmaken. Red Bull-teambaas was na een opnieuw teleurstellend optreden van Gasly in Hongarije al wat minder uitgesproken. Ruim een week later was het vonnis geveld.