Demi Vollering Nederlands kampioen op de weg

Favorietes Vollering en Annemiek van Vleuten gingen op de Kruisberg al vroeg in de aanval, maar zetten niet door. Daarna kwam het allemaal weer bij elkaar. Met nog ruim 90 kilometer voor de boeg lukte het Eva van Agt en Esmée Peperkamp wel om te ontsnappen uit het peloton. Bij aankomst op het finalecircuit had het duo een voorsprong van drie minuten. Met nog drie rondjes van 18,6 kilometer te gaan was daar nog een minuut extra bijgekomen.

Het lukte Van Agt en Peperkamp de voorsprong verder uit te breiden tot 4 minuten en 30 seconden, maar verder kwamen ze niet. Het gat liep terug. Met nog 17 kilometer voor de finish rekende Vollering het duo in. Ze pakte een mooi gaatje en gaf dat niet meer uit handen en ging in haar eentje over de eindstreep.

Eva van Agt (L) en Esmee Peperkamp reden lange tijd op kop. Ⓒ ANP

Vollering won dit jaar al de klassiekers Strade Bianche, Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.

Dolgelukkig

Vollering was dolgelukkig na haar eerste Nederlandse titel op de weg. De 26-jarige renster van SD Worx kwam na 153,1 kilometer solo aan in Sittard-Geleen. „Als eerste over de lijn komen is het mooiste wat er is, dit is schitterend”, zei de wielrenster geëmotioneerd bij de NOS.

Vollering had eigenlijk gedacht niet goed genoeg te zijn om voor de titel te gaan op het parcours in Zuid-Limburg. „Ik voelde me niet super super vandaag. We hadden hier een mooie kans, zeker met Lorena Wiebes. Ik geloofde er zelf niet zo erg in. Maar ik zag mijn moment en ging gewoon. Ik dacht: nu heb ik een gat, nu moet ik ook doortrekken.”

Irene Schouten

Opvallendste deelneemster aan het NK was Irene Schouten. De olympisch- en wereldkampioene schaatsen reed mee in de kleuren van Team AH Zaanlander. Ze speelde geen rol van betekenis.