Oranje start voorbereiding op clash tegen VS, Frimpong haakt af op training

Alle 26 selectiespelers waren op veld 6 van de Qatar University, maar bij de trainingspartij ontbrak Stefan de Vrij, omdat hij een individueel programma afwerkte met conditietrainer René Wormhoudt. De basisspelers van de 2-0 zege op Qatar keken toe vanuit een tent aan de rand van het veld en applaudisseerden toen Steven Berghuis een mooie goal maakte.

Hoewel bondscoach Louis van Gaal had aangekondigd, dat Oranje in de knock-outfase in de avonduren zou gaan trainen, gingen de internationals toch weer op het heetste moment van de dag het trainingsveld op. Van Gaal legde maandag uit dat hij de eerste twee weken aan dit trainingstijdstip vasthield, zodat zijn spelers konden acclimatiseren. Nu dat proces is voltooid, schakelt het Nederlands elftal over naar trainen in de avond. Morgen traint Oranje om plaatselijke tijd 17.00 uur en vrijdag om 16.30 uur.

Oranje en de Verenigde Staten, het land dat in groep B als tweede eindigde achter Engeland, nemen het zaterdag om 16.00 uur (Nederlandse tijd) tegen elkaar op in de achtste finales. De winnaar mag naar de kwartfinale, op vrijdag 9 december.

Bekijk ook: Team USA wordt flinke kluif voor Nederland

Bij de wedstrijd in Al Rayyan zullen naar verwachting circa duizend Nederlandse supporters zijn. In de groepswedstrijden was de opkomst nog twee keer zo groot, maar vanwege de lastige logistiek rekent de KNVB voor het duel met de VS op een kleiner Oranje-legioen. Sowieso is het animo voor het toernooi minder groot dan gebruikelijk. De kijkcijfers voor de interlands van Oranje op dit WK vallen tegen en het Huis van Oranje, waarbij in de Johan Cruijff Arena het bekijken van de wedstrijd op een groot scherm werd gecombineerd met een showprogramma, is voor de achtste finale afgeblazen. Later in de week wordt bekeken of het voor een eventuele kwartfinale nog wel wordt georganiseerd. Bij de groepswedstrijden was de opkomst minder groot dan geraamd, waardoor de KNVB een financiële strop heeft geleden.