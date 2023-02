Bizar: Trek-renner Tiberi krijgt geldboete voor doodschieten kat San Marinese minister

Een absurd verhaal, met de Trek-Segafredo-rijder als hoofdrolspeler. In juni 2022 probeerde Tiberi een luchtbuks uit en richtte die op een langsrennende kat. Met één schot raakte hij het arme beestje in de kop en de kat was dan ook op slag dood.

Wat hij echter niet wist: dit huisdier was door Federico Pedini Amati, minister van Toerisme en Post in San Marino geadopteerd. Deze minister belde dan ook de politie en Tiberi was het haasje. De luchtbuks, die de wielrenner een week eerder had aangeschaft, werd in beslag genomen.

Mikken op verkeersbord

„Mijn bedoeling was om het schietvermogen van het wapen te testen en ik mikte op een verkeersbord. Ik geef toe dat ik één schot loste op een kat en tot mijn verbazing raakte het het dier echt. Ik had geen intentie om de kat te doden, ik was er zelfs van overtuigd dat het wapen niet dodelijk was”, zo liet hij zich volgens Italiaanse media ontvallen.

Het Trek-talent woonde nog niet zo lang in San Marino. Veel renners gaan in het Italiaanse dwergstaatje wonen vanwege het voordelige belastingklimaat. Als het aan de omwonenden ligt, blijft dat niet lang zo. Zij zien hem het liefst weer verhuizen. „Ik waardeer het dat hij zijn daad heeft toegegeven, maar zulke mensen hoeven hier niet te wonen.”

Wegkomen met boete

Sterker nog, de minister vindt dat hij er met een boete van 4000 euro wel heel makkelijk vanaf komt. „De kat stoorde niemand en was al lang bij ons. Mijn dochter Lucia hield van hem. Je kunt geen huisdier doden en wegkomen met een boete van 4000 euro.”

Tiberi, een talentvol klimmer, werd afgelopen week nog zevende in de UAE Tour.