Sampdoria-coach Ranieri wil vijf wissels bij eventuele herstart Serie A

„Is een maand voorbereiding voldoende om wekelijks drie wedstrijden te gaan spelen”, vroeg hij zich af.

„Kunnen we het uiterste vragen van onze spelers? De druk zal maximaal zijn, zowel fysiek als mentaal. Daarom lijkt het me sowieso een goed plan om vijf in plaats van drie wissels per wedstrijd toe te staan als we dit seizoen toch nog gaan voetballen. Zeker voor de spelers die het coronavirus hebben gehad, zou dat een goede, tijdelijke aanpassing in de spelregels kunnen zijn.”

Italië is hard getroffen door de coronapandemie en Sampdoria behoort tot de clubs in de Serie A die met relatief veel besmette spelers te maken had. „Iedereen in de selectie die positief testte op het virus is godzijdank inmiddels hersteld”, liet Ranieri weten. „Ik heb met alle coronapatiënten af en toe contact onderhouden tijdens hun ziekte. Ze maakten op mij een krachtige en optimistische indruk.”