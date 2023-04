IOC kritisch op Oekraïne: ’Beslissing schaadt vooral eigen sporters’

„Oekraïne heeft alleen zichzelf ermee, het zal vooral de sporters schaden”, verklaarde het IOC. „Het zal geen enkele positieve invloed hebben op de oorlog die het IOC fel veroordeelt en waar iedereen een einde aan wil.”

De regering van Oekraïne reageerde met haar besluit op de aanbeveling van het IOC om Russische en Wit-Russische sporters onder neutrale vlag weer toe te laten bij internationale sportwedstrijden, ook al duurt de Russische agressie tegen Oekraïne voort.

Als sporters uit Oekraïne het verbod negeren en toch meedoen aan toernooien waar ook Russen en Belarussen meedoen, kunnen ze bestraft worden. Dat heeft minister van Sport Vadym Hoettsait, tevens voorzitter van het Oekraïens olympisch comité, ingebracht.

„Het IOC heeft altijd volgehouden dat het niet aan regeringen is om te beslissen welke atleten aan welke internationale wedstrijden mogen deelnemen”, luidt de verklaring verder. „In bijna alle edities van de Spelen hebben we gezien dat atleten met elkaar wedijveren, ondanks het feit dat hun landen in oorlog of in conflict zijn.”