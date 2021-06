Gareth Southgate steunt hevig bekritiseerde Harry Kane

De spits van Tottenham Hotspur leek geen schimp van zichzelf en speelde een uiterst moeizame wedstrijd. Zowel Sky Sports als The Guardian beoordelen het optreden van de aanvoerder met een drie. „Het was de beste beslissing om hem in de 74ste minuut naar de kant te halen. De invloed van Kane op het spel was minimaal”, wordt er een dag na de wedstrijd onder andere geschreven.

De Engelse bondscoach Gareth Southgate nam het na de wedstrijd voor zijn aanvoerder op. „Het gaat niet om één persoon. Schotland slaagde erin om Kane heel goed te dekken. Als je tegenover vijf verdedigers staat, is er gewoon niet veel ruimte. Daarnaast verdedigde Schotland agressief en wij hadden daar geen antwoord op.”

De WK-topscorer van 2018 reageerde zelf sportief op zijn wissel. „Dit hoort bij voetbal”, sprak hij na afloop. „De bondscoach had het gevoel dat dit het juiste besluit was en dat moet ik accepteren. Het is wat het is.”

Engeland staat nu tweede in groep D met vier punten. Koploper Tsjechië staat ook op vier punten, maar heeft een beter doelsaldo. De Engelsen moeten Tsjechië dinsdag dus verslaan om als groepswinnaar de achtste finales te bereiken.