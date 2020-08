FC Barcelona mag 700 miljoen euro voor Lionel Messi vragen

De ontevreden Messi hoopte volgens verschillende Spaanse media een beroep te kunnen doen op een speciale afspraak in zijn verbintenis, maar die is verlopen. Dat het seizoen vanwege de coronacrisis langer dan gepland duurde, betekent echter niet dat ook de verstrijkingstermijn van de clausule is uitgesteld, zo oordeelde La Liga.

Messi of een geïnteresseerde club moet dus gewoon de afgesproken afkoopsom van 700 miljoen euro neerleggen om een transfer af te dwingen. De linkspoot ligt nog tot 2021 vast bij Barcelona, de club waar hij al zijn gehele carrière voor speelt.

La Liga besloot naar buiten te treden met een verklaring, omdat er de afgelopen dagen veel onduidelijkheid was ontstaan over de geldigheid van de afkoopclausule in Messi’s contract.

Bartomeu

Voorzitter Josep Maria Bartomeu weigert met de Argentijn over een vertrek te onderhandelen. Hij benadrukt dat Messi alleen voor 700 miljoen euro weg mag, zoals in zijn contract is vastgelegd.

De preses weet heel goed dat geen club dat bedrag gaat betalen. Hij wil echter ook niet de geschiedenis in gaan als de voorzitter die Messi heeft verkocht. Aan de andere kant, als Messi nog een seizoen blijft, dan is hij volgend jaar transfervrij.

Messi afwezig

De 33-jarige Messi heeft zich zondag niet bij Barcelona gemeld voor enkele fysieke testen in de aanloop naar het nieuwe seizoen. De verwachting is dat hij maandag de eerste training onder de nieuwe trainer Ronald Koeman ook overslaat.