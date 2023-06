Premium Het beste van De Telegraaf

Pokeren met ’Pogi’ Twijfels rond Tadej Pogacar: speelt aartsrivaal van Jonas Vingegaard een sluw spel?

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Tadej Pogacar bij de presentatie in Bilbao. Ⓒ ANP/HH

BILBAO - Hij zit er een beetje verslagen bij, alsof hij de strijd al heeft opgegeven. Verre van monter, zoals we van de normaliter zo vrolijke Tadej Pogacar gewend zijn. De 24-jarige Sloveen is op papier de belangrijkste rivaal van titelverdediger Jonas Vingegaard, maar laat twee dagen voor de Tour-start weten dat hij vooral hoopt dat hij klaar is voor een epische strijd. In het Palacio Euskalduna is de grote vraag of hij écht twijfelt over zijn kans op eindwinst, of speelt de tweevoudig winnaar een sluw spel?