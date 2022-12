Noppert hoog op verlanglijst Ajax

Of de nuchtere Fries een overstap naar Amsterdam ziet zitten, is onbekend. „Met een transfer ben ik nu nog niet bezig”, zei de doelman kort na de uitschakeling door Argentinië. „We moeten kijken wat er allemaal gaat gebeuren. Ik laat het op me af komen.”

De komst van Noppert of een andere nieuwe keeper maakt de weg vrij voor de verhuur van Jay Gorter (22). De talentvolle keeper mag van de Amsterdamse clubleiding onder geen beding definitief weg en kan zijn tot medio 2025 lopende contract verlengen. Bij een vertrek van Noppert zou SC Heerenveen serieuze interesse hebben om Gorter tijdelijk over te nemen. De keeper werkte eerder bij Go Ahead Eagles succesvol samen met Heerenveen-trainer Kees van Wonderen.