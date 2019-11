Kjeld Nuis wuift naar het publiek in Thialf. Ⓒ foto ANP

HEERENVEEN - In het bos van schaatstijden die de laatste weken overal op de wereld worden verreden, valt 1.44,71 op de 1500 meter niet op. Ook niet als de winnende score tijdens het World Cup Kwalificatie Toernooi in Heerenveen. Maar met enkele fotootjes op Instagram van het meest pikante moment in zo’n race wordt het toch iets anders, weet Kjeld Nuis heel goed.