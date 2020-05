Lucinda Brand moet kiezen tussen twee liefdes

25 oktober 2020: de dag van Parijs-Roubaix. Primeur in het vrouwenfietsen. Maar een vlugge blik in een andere agenda die wielrenster Lucinda Brand zeer nauwkeurig bijhoudt, leert de Rotterdamse van Trek-Segafredo dat die datum haar zeer slecht uitkomt. Want wanneer het vrouwenpeloton al stuiterend en botsend over de kasseien van Noord-Frankrijk op weg is naar de wielerbaan van Roubaix, maken in het Belgische Zonhoven de veldrijdsters zich rond die tijd op voor de derde wereldbeker van het seizoen. Wat te doen?

,,Superleuk dat er een editie van Parijs-Roubaix is voor ons. Uiteraard wil ik die rijden. Maar om er een wereldbekercross voor te laten schieten…?’’, klinkt het vertwijfeld. Ze is er bij lange na niet uit wat haar staat te doen. Het enige lichtpuntje op dit moment is dat Brand heeft gehoord dat de oorspronkelijke crosskalender ook weer zal worden aangepast. ,,Iets wat logisch is. Ik weet niet hoeveel andere wegwedstrijden er zijn op 25 oktober, naast Parijs-Roubaix. Die klassieker is een regelrechte publiekstrekker op televisie. Bovendien zullen de crossen dan nog moeten verreden zonder publiek, waardoor een tv-uitzending nog belangrijker wordt om de sponsors te kunnen bedienen. Oftewel, het kan bijna niet anders dan dat er veldritten worden verschoven. Het blijft afwachten wat er gebeurt’’, aldus de Rotterdamse.

Mocht er geen wijziging komen, dan is het de vraag wat ze kiest. ,,Weet ik eigenlijk niet en ik heb er ook nog niet over nagedacht. De wereldbeker cross wordt belangrijker: je kunt er veel meer punten in verdienen voor de ranking dan in andere veldritten, en dat bepaalt je startplek voor het WK. Dus kun je niet te veel wereldbekers skippen. Echt een puzzel wordt ’t.’’

Dat geldt overigens ook al voor een week eerder. Zondag 18 oktober heeft de UCI gereserveerd voor de Ronde van Vlaanderen, ook een geliefkoosde race. Dezelfde dag wordt er ‘gebaggerd’ in de Ierse hoofdstad Dublin (wereldbeker).