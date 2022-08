Max Verstappen: ’Geen andere rol in Formule 1 dan als coureur’

„Altijd namens Team Redline, daar ben ik ook aandeelhouder. Simracen wordt steeds professioneler. Je moet rijders ook betalen. dus dan ga je op zoek naar sponsoring. We hebben al mooie deals gemaakt met onder meer BMW en Porsche, die weten dat ik heel nauw betrokken ben.”

In combinatie met Red Bull staat de website van de coureur, Verstappen.com, ook op bijvoorbeeld de auto’s van vader Jos (rally) en goede vriend Thierry Vermeulen (onder meer actief in ADAC GT Masters). „Of dat iets is om in de toekomst uit te bouwen? Op dit moment is dat niet aan de orde, maar wie weet wat de toekomst brengt. Bijvoorbeeld in de GT3”, zegt Verstappen. „In de Formule 1 zie ik geen andere rol voor mij weggelegd dan als coureur. Maar in de toekomst zou ik wel een eigen kartcircuit willen bouwen en wellicht langeafstandsraces willen rijden, dat kan mogelijk ook al als ik nog in de Formule 1 actief ben.”

