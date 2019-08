Ajax jaagt met ’magiër’ aan boord op succes in Nicosia

De enkelblessure van Hakim Ziyech, die in Venlo nog uitviel met klachten, leek even roet in het eten te gooien voor de play-offs tegen APOEL Nicosia. Maar heel Ajax, inclusief de meegereisde aanhang, rekent erop dat de ’magiër’ van de partij is.

André Onana gaf op Cyprus de meest actuele update over de enkelblessure van de sterspeler. Bij de doelman was de opluchting zo groot dat hij op de persconferentie al ’verklapte’ dat de Marokkaan de dag na VVV-Ajax gewoon had getraind. De keeper van Ajax werd daarna geïnterrumpeerd door coach Erik ten Hag. Ziyech bleek niet meer dan wat loopwerk te hebben verricht.

Onana zei vervolgens later met Ziyech in een restaurant te hebben gezeten en te hebben gehoord dat deze ’volledig was hersteld’. Hoe dan ook: de tovenaar van Ajax is er dinsdagavond bij en dat scheelt een slok op een borrel.

