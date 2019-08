Verstappen: ’Ik wist het al paar dagen eerder’

„Het kwam die maandag niet meer als een verrassing voor mij. Ik wist het al een paar dagen eerder, toen ik bij het team nog simulatorwerk deed voor mijn vakantie”, aldus Verstappen. Albon werd op maandagochtend in Oostenrijk ingelicht door adviseur Helmut Marko, die eerder op de ochtend Gasly telefonisch had bijgepraat.

Voor Verstappen zal het weinig uitmaken wie zijn teamgenoot is. Hij kent Albon al uit het kartverleden, zoals dat ook voor Gasly geldt. “De tijd zal leren hoe het gaat”, aldus Verstappen. “Ik schat Alex hoog in, maar Pierre ook.”

In België krijgt Albon dit weekeinde direct een gridstraf aan zijn broek door de komst van een nieuwe Honda-motor. Voor Verstappen zal dat vermoedelijk een week later in Monza gelden.

