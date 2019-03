Hinault haalt Froome door slijk: 'Echt een schandaal'

"Froome hoort niet in die lijst", zegt Bernard Hinault, één van de twee andere renners die de Tour de France, Vuelta en Giro d'Italia achter elkaar won. Eddy Merckx was de andere. "Hij had nooit mogen starten", zegt 'De Das' tegenover Het Laatste Nieuws.

Geschorst

"Van mij had hij nooit mogen starten in de Giro. Froome heeft een positieve test afgelegd in de Vuelta en nadien bleek ook zijn B-staal positief, dus heeft hij doping gebruikt en moet hij geschorst worden. Waarom moeten wij zo lang wachten op een uitspraak? Met welk recht krijgt Froome zo veel tijd om een uitleg te vinden? Is het omdat Sky zo veel geld heeft?"

Vorige week werd duidelijk dat de 'salbutamol-zaak' rond Froome niet voor de Tour de France wordt opgelost, waardoor de Sky-renner gewoon van start kan gaan op 7 juli. "Heel spijtig", vindt Hinault. "Froome maakt geen deel uit van de legende van deze sport, want welk imago bezorgt hij het wielrennen op deze manier? Het is echt een schandaal. Dit moet stoppen."