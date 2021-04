Ronald Koeman en FC Barcelona ruiken bloed na puntenverlies Real Madrid

De ploeg van Zidane ontvangt dinsdag Chelsea voor het eerste duel in de halve finales van de Champions League. De 'Koninklijke' heeft in de competitie nog vijf wedstrijden op het programma staan. FC Barcelona kan zondag in punten op gelijke hoogte komen met Real als het wint bij Villarreal.

Voor het vierde seizoen op rij kwam Real Madrid niet tot scoren in de thuiswedstrijd tegen Real Betis. Vorig seizoen werd het 0-0, in de jaren daarvoor won de club uit Sevilla met 2-0 en 1-0 in de hoofdstad. Het gebeurde dit seizoen pas één keer dat Real in een thuiswedstrijd niet tot scoren kwam. Dat was in oktober tegen Cádiz (0-1).

Eden Hazard maakte als invaller zijn rentree na zes weken afwezigheid. De Belg, zo vaak geblesseerd, deed het laatste kwartier mee. Ook hij slaagde er niet in een beslissing te forceren.