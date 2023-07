VIDEO Holger Rune naar vierde ronde Wimbledon na spektakelstuk

Bij een stand van 8-8 in de beslissende supertiebreak besloot Davidovich Fokina met een onderhandse service op de proppen te komen. De 19-jarige Rune doorzag het ’plan’ van zijn tegenstander. Hij was er als de kippen bij om de zachte service aan te pakken en strafte die feilloos af. Het betekende een wedstrijdpunt voor Rune. Op zijn eigen opslagbeurt maakte hij het vervolgens af.

In de vijfde set had Davidovich Fokina, die in de tweede ronde Botic van de Zandschulp naar huis stuurde, twee wedstrijdpunten. Het lukte de Spanjaard niet om deze te benutten en dat kwam hem later dus héél duur te staan.

Bron: discovery+

Rune kwam op Wimbledon nog nooit tot de vierde ronde. Hierin treft hij de Bulgaar Grigor Dimitrov of de Amerikaan Frances Tiafoe.

