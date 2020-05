’Premier League-duels op open net’

Oliver Dowden, bij de Britse overheid verantwoordelijk voor onder meer sport en media, hoopt daarmee te voorkomen dat voetbalfans zich buiten de stadions of in de pubs gaan verzamelen.

„De voetbalcompetities kunnen waarschijnlijk op z’n vroegst half juni worden hervat”, zei Dowden bij de BBC. „Het zou mooi zijn als het lukt. We gaan proberen meer wedstrijden op de open tv-kanalen uit te zenden, zodat mensen niet uit hun huis gaan om te kijken.” De meeste duels uit de Premier League zijn alleen tegen betaling te zien op Sky Sports, BT Sport en Amazon Prime Video.

Mogelijk kan nu ook de BBC live voetbalwedstrijden gaan uitzenden. De Britse publieke omroep moet het normaal gesproken alleen met samenvattingen doen.

Dowden pleit er ook voor om meer wedstrijden om 15.00 uur uit te zenden. „Op dit moment hebben we de regel dat er dan geen wedstrijden op tv uitgezonden mogen worden, omdat de mensen dan in het stadion zitten. Maar aangezien dat voorlopig niet kan, kunnen we dat tijdslot beschikbaar maken om wedstrijden ’free-to-air’ op tv te laten zien.”

Mogelijk valt maandag een beslissing over de herstart van de Premier League. De clubs gaan weer met elkaar in gesprek om ’Project Restart’ gestalte te geven. Vooruitlopend op de hervatting van de trainingen worden de spelers en trainers van de twintig ploegen uit de Premier League deze week al meerdere keren getest op het coronavirus. Ze werken daarbij samen met privélaboratoria, om het grootschalige testprogramma van de overheid niet in de weg te zitten.