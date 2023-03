Nyck de Vries na kwalificatie: ’Wisten dat we het moeilijk zouden krijgen’

„Het was niet onverwacht dat we het moeilijk zouden krijgen”, aldus De Vries na afloop. „Dat was ook de reden dat we voor drie runs gingen, waar de meeste teams voor twee runs gaan. In principe offerden we een eventuele Q2 daarmee al op. Zo’n laatste rondje is cruciaal, want de baan wordt sneller en daarin wordt het verschil gemaakt. Ik heb die kans niet kunnen pakken. Ik begon de ronde al met twee momentjes in de eerste bochten en had ook nog een momentje in de achtste bocht. Dan loop je achter de feiten aan.”

De Vries weet nog niet goed waar hij staat met AlphaTauri, in vergelijking met de andere teams. „Het middenveld zit heel dicht bij elkaar. Het duurt denk ik wel een paar race-weekenden voordat je een duidelijk beeld hebt. Onze snelheid in de longruns van vrijdag, voor de race van zondag, zag er wel oké uit.”

