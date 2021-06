Oostenrijk begint sterk in groep Oranje

Oostenrijk en Noord-Macedonië zijn de twee latere tegenstanders van Nederland. Oranje staat zondagavond in de Johan Cruijff ArenA tegenover Oekraïne. De aftrap van dat duel is om 21.00 uur.

Acrobatisch hoogstandje

Oostenrijk kwam in de achttiende minuut op een voorsprong. Stefan Lainer bracht de meegereisde fans, in totaal waren er 15.000 aanwezig, in vervoering met een doeltreffend acrobatisch hoogstandje.

Stefan Lainer zorgt met een hoogstandje voor de 1-0. Ⓒ REUTERS

Na een voorzet van Marcel Sabitzer werkte de hoog springende middenvelder de bal met een volley tegen de touwen. Na zijn goal hield Lainer een shirtje omhoog, met daarop de tekst ’Eriksen, stay strong’.

Vier minuten later kreeg Oostenrijk een uitgelezen mogelijkheid om op 2-0 te komen, maar de geheel vrijstaande Sasa Kalajdzic vond doelman Stole Dimitrievski van Noord-Macedonië op zijn weg.

Goran Pandev loopt juichend weg na zijn treffer. Ⓒ REUTERS

Goran Pandev

In de 28e minuut schreef Goran Pandev geschiedenis. Nadat Martin Hinteregger de bal tegen een teamgenoot aanschoot en doelman Daniel Bachmann het leer niet onder controle kreeg, maakte de aanvoerder van Noord-Macedonië met een simpel rollertje het eerste EK-doelpunt van zijn land ooit.

De 37-jarige Pandev, die twintig(!) jaar geleden zijn debuut als international maakte, is met 38 goals in 120 interlands zowel recordinternational als topscorer aller tijden van Noord-Macedonië. In 2010 won hij samen met Internazionale, als teamgenoot van Wesley Sneijder, de Champions League.

Marko Arnautovic was zondag trefzeker als invaller. Ⓒ AFP

Marko Arnautovic

Een stunt bleef echter uit voor Noord-Macedonië. In de 77e minuut was het Michael Gregoritsch die de wedstrijd in het slot gooide. De invaller, die na een klein uur spelen Christoph Baumgartner verving, tikte raak na een voorzet van David Alaba.

Marko Arnautovic, in het verleden uitkomend voor FC Twente, zorgde in de slotfase voor 3-1.

Donderdag

Nederland is donderdag de tweede tegenstander van Oostenrijk. Noord-Macedonië treft dan Oekraïne.